Отказаться от школьного обеда в Риге можно будет до 7 часов утра
Foto: LETA

В среду, 30 ноября Рижская дума приняла решение внести поправки в правила, предусматривающие продлить время, до которого можно предупреждать поставщика питания о том, что ребенок не будет обедать в школе.

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До сих пор сообщать о том, что ребенок не будет завтра обедать родители должны были накануне, до 21.00 часов. Теперь это можно будет делать до 7 часов утра актуального дня.

В Рижской думе пояснили, что данный порядок введен для того, чтобы обеспечить рациональное использование ресурсов и уменьшить объемы продовольственных отходов, а также принимая во внимание специфику организации работы школьного поставщика питания.

Для того чтобы сделать процесс обеспечения обедами более удобным для всех, самоуправление продолжает сотрудничать с Ассоциацией поставщиков питания для образовательных учреждений, обществом "Родители за образование" и организацией Mammamuntetiem.lv.

Как сообщалось, с октября этого года родители многих школьников и воспитанников детских садов в Риге должны вносить доплаты за питание детей в образовательных учреждениях. Изменения касаются 249 учебных заведений самоуправления и более 93 000 учащихся.

На горячий обед одного ученика отводится 2,15 евро в день. Питание учащихся 1-4-х классов полностью покрывается из государственного и муниципального бюджетов. Также самоуправление будет полностью покрывает стоимость питания детям из малообеспеченных и малоимущих семей, многодетных семей, сиротам, детям-инвалидам и детям, оставшимся без попечения родителей. За остальных детей родителям необходимо доплачивать 1,15 евро в день.

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