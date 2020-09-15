Отклонен иск партии "Альтернатива" о проведении повторных выборов в РД
Foto: PantherMedia/Scanpix

Административный окружной суд отклонил иск партии "Альтернатива" о проведении повторных внеочередных выборов в Рижскую думу, сообщили в суде.

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Постановление суда обжалованию не подлежит и вступает в силу в момент оглашения.

Партия "Альтернатива" в своем иске требовала обязать Центральную избирательную комиссию (ЦИК) провести повторные внеочередные выборы в Рижскую думу из-за констатированных нарушений.

Как сообщалось, в понедельник Административный окружной суд частично удовлетворил жалобу партии "Новое Согласие" на результаты внеочередных выборов в Рижскую думу и поручил ЦИК пересчитать голоса на трех участках.

Суд поручил ЦИК обеспечить пересчет голосов на избирательных участках номер 74, 97 и 144 в Риге, добавив бюллетени, признанные недействительными.

Жалоба была отклонена в части о проведении новых внеочередных выборов на всех участках или трех конкретных участках.

Ранее ЦИК отклонила жалобы четырех кандидатских списков - "Нового Согласия", двух депутатов "Согласия", Латвийского русского союза и партии "Альтернатива", оспаривавших результаты выборов. Все четыре партии обжаловали это решение в суде.

В заявлениях указывалось на обнаружение на избирательных участках более 600 непроштампованных конвертов с бюллетенями, которые в связи с этим были признаны недействительными.

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LETA

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LETA

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