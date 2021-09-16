Отклонено предложение о предоставлении ковид-сертификатов людям с антителами

В четверг, 16 сентября, большинство депутатов Сейма отклонило предложение о том, что ковид-сертификат и право получения услуг могут также иметь люди, не имевшие положительного теста на Covid-19, но с лабораторно подтвержденными антителами.

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Такие поправки к закону об управлении распространением инфекции Covid-19 подали депутаты создающейся партии "Республика" Эрик Пуценс, Вячеслав Домбровский, Эвия Папуле, Каспар Гиргенс и член партии "За человечную Латвию" Рамона Петравича.

Депутат Сейма, парламентский секретарь Министерства здравоохранения Илмар Дуритис в ходе дискуссии заявил, что эти изменения являются преждевременными. Он согласен с подателями поправок в том, что следует принимать научно обоснованные решения, и обратил внимание на тот факт, что по наличию антител невозможно определить, когда человек болел и какова его защита от Covid-19.

С привитыми и переболевшими ситуация иная - известно время вакцинации и болезни, указал парламентский секретарь. По словам Дуритиса, нет научных доказательств того, что информация об антителах может быть приравнена к вакцинации или перенесенному заболеванию.

Как ранее сообщил Пуценс, предложение обосновано тем, что коронавирусом могли переболеть от 20% до 23% жителей Латвии, тогда как официальная статистика показывает, что болели только 7,5% населения страны. Многие перенесли заболевание бессимптомно или не делали тест для его подтверждения.

"Убедить переболевших прививаться будет очень трудно или невозможно, потому что они считают, что уже приобрели естественный иммунитет", - сказал парламентарий, добавив, что во время болезни многим из этих людей не указали на то, что нужно зарегистрировать факт заболевания, чтобы затем получить право на сертификат.

По мнению депутатов оппозиции, несправедливо предоставлять ковид-сертификаты только тем, кто подтвердил заболевание тестом, особенно потому, что условия получения сертификата, когда они болели, еще не были разработаны.

Депутаты считают, что для народного хозяйства и особенно обслуживающей сферы важно, чтобы как можно больше людей имели сертификаты, потому что это "билет для свободного получения услуг".