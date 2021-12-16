Отклонено прошение оппозиции об отставке главы МВД Марии Голубевой

Сейм большинством голосом отклонил прошение о выражении недоверия министру внутренних дел Марии Голубевой (АР!). Оппозиция требовала отставки главы МВД в связи с задержаниями на прошлой неделе парламентария Алдиса Гобземса из-за нарушений правил эпидемиологической безопасности.

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В ходе дебатов в Сейме сам Гобземс обвинял отдельных сотрудников Государственной полиции в связи с задержаниями. Оппозиционный политик обличал правоохранительные органы более получаса. По словам депутата, его задержание связано с несколькими неправомерными действиями.

Политик заявил, что ему поступили "угрозы убийства", которые были переданы в правоохранительные учреждения. Реакция на это не последовала, подчеркнул Гобземс.

Сама глава МВД Мария Голубева сообщила, что начальник Государственной полиции Армандс Рукс проверит все факты задержания Гобземса, а затем будет дана оценка происходившему.

Депутат Сейма Юрис Ранцанс (Новая Консервативная партия), парируя оппозиции, утверждавшей, что Гобземс организовывал мирные протесты, отметил, что результатом этих протестов стало возбуждение четырех уголовных дел по факту нападения на полицейских. Ранцанс уверен, что полиция никого не задерживала без надобности. "Мы не можем поддерживать правовой нигилизм, который культивируют отдельные депутаты", — заявил Ранцанс.

Заявление о выражении недоверия главе МВД, как уже сообщалось, подписали депутаты Сейма: Карина Спруде ("Закон и порядок"), Иева Крапане, Ральф Немиро и Марис Можвилло (фракция "Независимые"), Юлия Степаненко, Любовь Швецова (обе — "Латвия на первом месте") и три депутата от "Согласия" — Янис Урбанович, Регина Лочмеле и Янис Кришанс. Свою подпись под документ поставил и сам Алдис Гобземс ("Закон и порядок").

В заявлении содержалась ссылка на 29-ю статью Сатверсме, которая гласит, что депутата Сейма нельзя задержать, обыскать или иначе ограничить его свободу, если добро на это не дал парламент. Также в статье Сатверсме говорится, что депутата Сейма можно задержать, если он пойман на совершении самого преступления.

На пошлой неделе Гобземс осуществлял турне по городам Латвии, встречаясь с жителями. В Курземе — Тукумсе, Вентспилсе Лиепае — он был трижды задержан полицией, а затем отпущен.