Откроется реконструированная арена Рижского цирка
Foto: Kristīne Madjare

Сегодня в 12 часов откроется реконструированная арена Рижского цирка, сообщила представитель цирка Зане Волкинштейне.

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Мероприятие откроет в 12.15 министр культуры Наурис Пунтулис, а затем член правления цирка Мара Павула расскажет о достижениях и планах на будущее.

Также в открытии реконструированного здания примут участие Улдис Лукшевич и Зигмарс Яуя, представители архитектурного бюро No Rules Just Architecture или NRJA, представитель строительного подрядчика Aidaco Group Валдис Кокс, а творческий директор Рижского цирка Мартиньш Киберс расскажет о планах на следующий сезон.

После выступлений состоится экскурсия по зданию Рижского цирка.

Как сообщалось, в начале ноября сдано в эксплуатацию историческое здание Рижского цирка на улице Меркеля, 4.

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