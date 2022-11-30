Сегодня в 12 часов откроется реконструированная арена Рижского цирка, сообщила представитель цирка Зане Волкинштейне.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Мероприятие откроет в 12.15 министр культуры Наурис Пунтулис, а затем член правления цирка Мара Павула расскажет о достижениях и планах на будущее.

Также в открытии реконструированного здания примут участие Улдис Лукшевич и Зигмарс Яуя, представители архитектурного бюро No Rules Just Architecture или NRJA, представитель строительного подрядчика Aidaco Group Валдис Кокс, а творческий директор Рижского цирка Мартиньш Киберс расскажет о планах на следующий сезон.

После выступлений состоится экскурсия по зданию Рижского цирка.

Как сообщалось, в начале ноября сдано в эксплуатацию историческое здание Рижского цирка на улице Меркеля, 4.

