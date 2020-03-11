Откровения запертого на карантин: врачи нами не занимаются и ничего не объясняют

Один из туристов, который был в Италии с группой латвийцев, в которой уже девять заболевших Covid-19, пожаловался агентству LETA, что описанный из СМИ "надзор семейного врача" очень условный. У некоторых членов группы семейного врача нет вообще, их здоровьем никто не интересуется, а кому-то позвонили только один раз.

Он рассказал, что до поездки читал о рисках заразиться Covid-19. В тот момент лыжный курорт в Червинии не был включен в список мест, которые не рекомендуется посещать туристам. Люди, которые там работали, говорили, что нет никакой информации о том, чтобы поблизости был зафиксирован случай заражения коронавирусом — курорт работал как обычно, только людей было чуть меньше.

Группа из Латвии отправилась в Италию на одном самолете, жила в одной гостинице и обратно тоже летела в одном самолете. Где именно они заразились, туристы не знают — хотя Центр контроля и профилактики заболеваний считает, что именно на курорте.

Когда группа уже прибыла на место отдыха, количество новостей об эпидемии в Италии стало расти в геометрической прогрессии. Туристы старались соблюдать меры предосторожности, хотя, как отметил собеседник агентства, не все. Сам он лично следовал рекомендациям, а по приезде в Латвию самоизолировался на карантин. Еду ему приносят родственники, оставляя ее под дверью.

Подобным образом поступили и все остальные члены группы, с которыми он общался. По его словам, они все ждали, что им проведут тесты на коронавирус, но проверяли только тех, у кого были похожие симптомы. Поскольку у него симптомов не наблюдалось, тест ему так и не сделали. Некоторые из его знакомых оказались в числе тех десяти, кто заболел.

По его словам, у оставшихся на карантине временами не хватало информации о происходящим — один из них узнал о том, что у него обнаружена инфекция, только после того, как информация появилась в СМИ.

Собеседник LETA утверждает, что надзор семейных врачей, о котором пишут, очень условный — кому-то врач позвонил только один раз, а у кого-то его вообще нет. Такое чувство, отмечает он, что медики очень заняты и у них нет времени объяснять, что нужно делать.

Как сообщалось, за сутки на коронавирус COVID-19 было проверено 17 человек, два анализа дали положительный результат. Таким образом, число заболевших в Латвии достигло десяти. Все они побывали в Италии, девять из них были вместе на одном курорте.