Открылся Common Ground – центр помощи и социализации для жителей Украины, который создали художники и архитекторы

"С сегодняшнего дня мы приглашаем в Common Ground всех, кто был вынужден покинуть свои дома из-за войны в Украине. Наша библиотека, игровые комнаты, комнаты отдыха и коворкинг открыты для посетителей. Мы рады предоставить пространство, где люди могут чувствовать себя нужными и защищенными", – говорится в Instagram центра.

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Адрес Common Ground – улица Андрейостас, 27. До туда можно добраться на 5 трамвае, проехав до остановки Pētersalas Iela.

По рабочим дням и в субботу центр работает с 10:00 до 19:00, по воскресеньям Common Ground закрыт.

Пока сайт находится в процессе разработки, организаторы призывают следить за новостями центра на странице Common Ground в Instagram.

Delfi уже писал о том, как началась история Common Ground. Когда 24 февраля Российские войска напали на Украину, команда биеннале современного искусства RIBOCA решила на время сменить род деятельности и направить все ресурсы на помощь пострадавшим от войны людям. Так за неделю бывший вокзал на Андрейсале превратился в Common Ground — пространство с комнатами для отдыха и общения, библиотекой, местом для коворкинга и детской комнатой.