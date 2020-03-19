Открыт пункт приема анализов на Covid-19 в больнице Страдиня

Открыт еще один пункт сдачи анализов на Covid-19 в клинической университетской больнице им. Страдиня, сообщила в четверг журналистам министр здравоохранения Илзе Винькеле.

"Мы начнем также проводить тесты в выборочном порядке работникам центров социальной опеки, в местах, где есть подверженные риску заражения люди с сопутствующими заболеваниями", — сказала Винькеле.

С четверга анализы берутся также у медицинских работников, которые не были за границей, но у них есть симптомы.

Одновременно Минздрав работает над тем, чтобы сократить время доставки крупной партии средств индивидуальной защиты из Китая. Также ведутся интенсивные переговоры с латвийскими предприятиями о производстве противоинфекционных средств.