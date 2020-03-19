Открыт пункт приема анализов на Covid-19 в больнице Страдиня
Foto: NMP dienests

Открыт еще один пункт сдачи анализов на Covid-19 в клинической университетской больнице им. Страдиня, сообщила в четверг журналистам министр здравоохранения Илзе Винькеле.

РекламаЗакрыть

"Мы начнем также проводить тесты в выборочном порядке работникам центров социальной опеки, в местах, где есть подверженные риску заражения люди с сопутствующими заболеваниями", — сказала Винькеле.

С четверга анализы берутся также у медицинских работников, которые не были за границей, но у них есть симптомы.

Одновременно Минздрав работает над тем, чтобы сократить время доставки крупной партии средств индивидуальной защиты из Китая. Также ведутся интенсивные переговоры с латвийскими предприятиями о производстве противоинфекционных средств.

РекламаЗакрыть

Source

LETA

Sharing Options

1

Source

LETA

Tags

Илзе Винькеле
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form