Открыт сбор подписей за продление действия сертификата Covid-19
Foto: LETA

На портале общественных инициатив Manabalss.lv начался сбор подписей за продление срока действия сертификата, подтверждающего перенесенное заболевание Covid-19.

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Автором инициативы выступает Андрейс Акерманис. Он пояснил, что с внедрением этой инициативы у людей, перенесших Covid-19, будет больше времени для адаптации после болезни. Акерманис считает, что это позволит переболевшим Covid-19 "не перегружать свою иммунную систему еще и вакциной".

Автор идеи предлагает изменить правила, которые на данный момент определяют срок действия сертификата Covid-19 для заболевших в течение 180 дней с первого дня заболевания. Инициатива предусматривает продление действия сертификата еще на три месяца, чтобы он действовал в общей сложности 270 дней.

По словам Акерманиса, в пользу 270-дневного срока свидетельствуют международные исследования и академические публикации.

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LETA

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