Открыта запись на вакцинацию от Covid-19 для подававших заявку в феврале

Сегодня первые 40 222 жителей, подавшие заявку на вакцинацию через сайт manavakcina.lv в феврале, могут записаться на получение прививки, сообщает LETA.

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3 мая начнется вакцинация всего населения Латвии без привязки к приоритетным группам. Уже сегодня жители вне групп риска, подававшие заявку в феврале, могут выбрать время и место вакцинации на сайте manavakcina.lv. В Бюро вакцинации указали, что со временем список мест и доступных интервалов для записи будет пополнен.

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс (Развитие/За!) указал, что темп вакцинации растет и на прошлой неделе были привиты почти 47 тысяч человек.

“Чтобы соблюсти обещанный порядок и дать преимущество жителям, которые своевременно подали заявку на сайте manavakcina.lv, когда он работал лишь как место для подачи заявок, уже сегодня, до 3 мая, для всех, кто подал заявку в феврале, открываем возможность выбрать время и место вакцинации”, - сообщил Павлютс.

Возможность до 3 мая выбрать место и время вакцинации будет последовательно предоставлена всем жителям, своевременно подавшим заявку на прививку.

Сейчас на сайте доступны 22 000 возможностей записи. Сегодня и завтра могут появиться новые места для записи. Всего через сайт manavakcina.lv подали заявку 75 000 жителей вне групп риска.