Открытие Латвией астероида официально подтверждено спустя 14 лет

Международный союз астрономов наконец признал астероид Артюх, открытый еще 14 лет назад Балдонской астрофизической обсерваторией, сообщает Zemgales reģionālā televīzija. Об этом информирует rus.LSM.

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В ночь на 16 апреля 2009 года научный сотрудник, многолетний руководитель Балдонской обсерватории Илгмарс Эглитис открыл астероид примерно километрового диаметра — Артюх. Так его назвали в честь другого ученого — Юрия Артюха.

"Он был открыт в созвездии Девы, близко к горизонту Земли, фактически на пределе видимости нашего телескопа. На снимках он был бы слабо светящейся точкой", — говорит Эглитис.

Международный союз астрономов только сейчас признал этот астероид, который за долгие годы удалось неоднократно проверить и описать. "Чтобы совершенно точно установить орбиту таких астероидов, проходит три-пять лет как минимум", — добавил руководитель Балдонской обсерватории.

"Это результат длительного сотрудничества с нашей второй крупнейшей обсерваторией в Риге", — сказал директор Института Астрономии ЛУ Калвис Салминьш.

Завершить процесс можно было бы намного раньше, если бы хватило финансирования на модернизацию техники и привлечение молодых исследователей в Балдонскую обсерваторию.

Как пояснил Эглитис, в других странах Европы государства на научные проекты выделяют почти 50% средств, привлеченных от международных проектов. А в Латвии больше трудятся энтузиасты — за несколько сотен евро в месяц.

В целом с 2008 года Балдонской обсерваторией открыты и международно признаны 149 астероидов. В ней действует 12-й крупнейший в мире телескоп.