Открытие реновированного Агенскалнского рынка перенесли на весну

Открытие реновированного здания Агенскалнского ранка отложат до весны. Об этом в интервью телеканалу TV3 сообщил владелец компаний Kalnciema kvartāls и Kalnciema iela Карлис Дамбергс.

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Компания Kalnciema iela начала реконструкцию исторического здания Агенскалнского рынка в 2018 году. Рынок планировалось открыть в декабре 2021 года, но по "объективным причинам" мероприятие отложили до весны, рассказал Дамбергс.

Он отказался называть сумму инвестиций, вложенных в реконструкцию рынка: "Уже вложено все, что было и чего не было, и еще будет вкладываться. Мы в процессе и я не берусь называть конкретные цифры, но вложили мы очень много — не только деньги, но и время, энергию, душу", — сказал Дамбергс.

Оказалось, что рынок был в худшем состоянии, чем предполагалось изначально, ранее агентству LETA сообщала представитель Kalnciema iela Una Meiberga. Сохранение исторически ценных элементов, например, металлических окон и оригинального деревянного покрытия, также потребовало серьезных вложений.

В 2018 году предприятие Kalnciema iela получило права на аренду Агенскалнского рынка и прилегающей к нему территории в ближайшие 30 лет. С 2018 года рынок не доступен посетителям из-за плохого технического состояния.