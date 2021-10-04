Открытое письмо врачей: впереди коллапс системы здравоохранения, срочно нужны жесткие "ковидные" ограничения

Латвийское общество врачей и Латвийская ассоциация молодых врачей просит правительство незамедлительно ввести строгие мероприятия, ограничивающие распространение Covid-19. Врачи фактически предрекают коллапс системы здравоохранения и упрекают правительство за нерешительность.

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В открытом письме организаций, объединяющих врачей, говорится:

"Мы с тревогой констатируем, что система государственного здравоохранения сейчас переживает огромную перегрузку и впереди — настоящий коллапс. Последствия ощутят не только пациенты с Covid-19, но потенциально — любой житель Латвии. Мы должны перестать питать иллюзии насчет коек Covid-19 и, особенно, кадровых резервов латвийских больниц. Если в ближайшие дни не будут приняты срочные и радикальные решения, превышение возможностей системы здравоохранения станет вопросом нескольких недель. В свете эпидемиологических данных следует сделать вывод, что отсроченные действия уже привели к неконтролируемому распространению коронавируса в обществе".

"И политики, и общество должны наконец прислушаться к мнению профессионалов здравоохранения, которые предупреждают, что такой высокий уровень заболеваемости в Латвии недопустим и нужно любыми средствами пытаться его снизить. Самый быстрый способ сделать это — сократить количество ненужных и неважных контактов", — утверждают врачи.

Врачебные организации считают, что решения об обязательной вакцинации верны, но, к сожалению, приняты слишком поздно. У обширной вакцинации нет немедленного эффекта, который нужен сейчас, а лишь долгосрочный.

"Мы повторно призываем жителей вакцинироваться. Вакцинация — это не только наиболее эффективная профилактика Covid-19 для конкретного человека, во много раз снижающая риск тяжелых и смертельных заболеваний и долгосрочных осложнений, но и самый безопасный способ защитить других от болезни. Будем солидарны! Перегрузка и коллапс системы здравоохранения представляют угрозу для здоровья и жизни человека даже в случае любого другого заболевания. Не только лично для вас, но и для близких вам людей", — обращаются к обществу врачи.

"Мы призываем правительство добросовестно выполнять свои обязанности и заботиться о здоровье и жизни своих людей. Нерешительность правительства подрывает доверие не только к государственной власти, но и к системе здравоохранения. Поиск возможных виновных в секторе здравоохранения при ответственности за свои упущения — это несправедливо и неэтично", — говорится в письме медиков.

Врачи подчеркивают также: при принятии срочных решений необходимо как можно оперативнее информировать общественность, используя все возможные каналы связи как на латышском, так и на русском языках.