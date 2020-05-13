Открывается еще один погранпункт на границе Литвы и Латвии

С понедельника — 18 мая — открывается еще один контрольно-пропускной пункт (КПП) на границе Литвы и Латвии — начнет действовать КПП Кальвяй-Мейтене, сообщило в среду литовское Министерство внутренних дел.

"В связи с упрощением поездок, растут и потоки передвижения, поэтому целесообразно открыть еще один пункт, чтобы не образовывались — заявила глава МВД Литвы Рита Тамашунене.

С пятницы Латвия, Литва и Эстония разрешают своим гражданам свободное передвижение между странами. Граждане Балтийских стран, путешествующие в пределах этих трех государств, не обязаны обосновывать цель поездки и не должны соблюдать 14-дневную изоляцию, если они не прибывают из других стран.

Ранее было принято решение открыть еще два КПП на границе с Латвией, то есть в Бутинге и Смелине (с литовской стороны, латвийской стороны Руцава и Медуми). В данный момент через них также можно выезжать в Латвию, однако возвращаться в Литву можно только через контрольный пункт в Салочяй (Гренцтале). С понедельника в Литву можно будет въезжать и через КПП Кальвяй-Метейне.

Водители, выполняющие на автомобилях коммерческие перевозки, могут пересекать границу Литвы через следующие КПП: Кальвария-Будзиско, Лаздияй-Огродники, Салочяй-Гренцтале, Бутинге-Руцава, Смелине-Медуми, Медининкай-Каменный-Лог, Шальчининкай-Беняконы, Райгардас-Привалка, Кибартай-Чернышевское, и Панемуне-Советск.

Контроль за внутренними границами ЕС в Литве продолжится до 24 часов 31 мая.