Отмель в устье Лиелупе стала больше и мельче
Foto: LETA

Отмель в устье Лиелупе становится все шире и мельче, сообщили агентству в Латвийской морской администрации (ЛМА).

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С 20 по 23 марта представители Гидрографической службы ЛМА провели замеры глубин в водах устья Лиелупе. Измерения проводились гидрографическими катерами Sonārs и Bleser.

Обработав полученные данные, гидрографы установили, что отмель, которая находится в море близ устья реки и преграждает вход плавсредствам в Лиелупе и выход из реки в море, за год стала шире и не достигает глубины даже одного метра.

Янис Легздиньш, старший гидрограф Гидрографической службы ЛМА, сообщает, что в прошлом году ширина отмели в месте, где она не глубже двух метров, составляла около 200 метров, а в этом году ширина уже достигла 250 метров при минимальной глубине 0,8 метра.

Вторая отмель с левой стороны устья реки, и ее пока можно обойти вдоль самого берега. Также устье самой реки постепенно движется в направлении от Юрмалы к Риге, добавляет Легздиньш.

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