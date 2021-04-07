Отмена чрезвычайной ситуации: какие ограничения по-прежнему в силе
Foto: LETA

Со среды, 7 апреля, после окончания чрезвычайной ситуации по-прежнему остаются в силе почти все ограничения из-за Covid-19, предусматривает постановление правительства.

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Частные мероприятия и собрания по-прежнему запрещены, а встречи на свежем воздухе разрешены группами до 10 человек и в рамках двух семей. Разрешены также шествия и пикеты с участием не более 10 человек.

Также действует требование носить маски во всех общественных местах, где находится более одного человека, в том числе на рабочих местах. Обязательное использование масок предусмотрено также в общественных местах с интенсивным потоком людей, где невозможно соблюдать дистанцию в два метра.

Как и прежде, маски могут не носить дети младше 7 лет, лица с физическими и психическими расстройствами, работники культуры во время выступлений, участники процесса обучения вокалу, инструментальной игре и танцу. Использование маски для лица также не обязательно для профессиональных спортсменов во время тренировок.

Сохраняется требование об ограничении количества пассажиров в общественном транспорте до 50% его вместимости.

Ограничения по-прежнему будут действовать в сфере красоты, здоровья и развлечений, включая детские мероприятия.

В отношении музеев сохраняется требование о том, что возможны только индивидуальные посещения экспозиций под открытым небом.

Культурные и выставочные площадки также будут закрыты, за исключением выдачи книг в библиотеках и музейных зон под открытым небом. Возможна организация репетиций профессиональных работников искусства.

Заведения общепита по-прежнему смогут продавать еду только навынос.

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Source

LETA

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Source

LETA

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