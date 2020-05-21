Отменен продлившийся почти два месяца карантин в рижском приюте "Синий крест"

С четверга, 21 мая, отменяется объявленный в находящемся в Риге евангелическо-христианском мужском приюте "Синий крест" карантин, следует из распоряжения министра здравоохранения Илзе Винькеле.

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С понедельника приют было разрешено покинуть лицам, получившим разрешение лечащего врача, а также лицам, для которых закончился срок самоизоляции.

Отделение оставшихся в приюте лиц от других постояльцев способны обеспечить ответственные лица приюта в сотрудничестве с департаментом благосостояния Рижской думы и полицией.

Принимая во внимание вышесказанное, с четверга карантин в приюте отменен.

Как сообщалось, в данном учреждении заболел по меньшей мере 31 человек, поэтому в приюте был объявлен карантин. В изоляции оказались примерно 100 человек. Один из постояльцев приюта, инфицированный новым коронавирусом, скончался.

В то же время с сегодняшнего дня объявлен карантин в затронутом Covid-19 женском отделении Рижского приюта на ул. Эйженияс, 1E, где заболели по меньшей мере 12 постоялиц и один работник.