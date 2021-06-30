Отменен режим чрезвычайной ситуации в медицине
Foto: LETA

По мере улучшения эпидемиологической ситуации и уменьшения количества пациентов, находящихся в стационаре с Covid-19 в больницах, Государственная оперативная медицинская комиссия в среду решила отменить режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в медицине, объявленный в декабре прошлого года, сообщила агентству LETA пресс-секретарь отдела коммуникации Министерства здравоохранения Синтия Гулбе.

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По ее словам, при этом установлены критерии, по которым в случае необходимости может быть принято решение о восстановлении ЧС. Режим чрезвычайной ситуации в медицине отменяется с 1 июля.

В связи с быстрым ростом распространения Covid-19 и числа госпитализированных в начале декабря 2020 года в Латвии был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Чрезвычайная ситуация объявляется, когда количество немедленно доступных медицинских ресурсов не соответствует текущему или прогнозируемому количеству пострадавших или зараженных, что дает медицинским учреждениям возможность более свободно использовать свои ресурсы для оказания помощи как пациентам с Covid-19, так и неотложным пациентам с другими заболеваниями.

В настоящее время количество коек для пациентов с Covid-19 в больницах сокращается, но медицинские учреждения должны быть готовы восстановить их в течение трех дней, если количество пациентов с Covid-19 в Латвии снова существенно увеличится.

В настоящее время пациенты с Covid-19 проходят лечение в трех клинических университетских больницах Риги и семи региональных больницах. На этой неделе занято 27% коек, предназначенных для пациентов с Covid-19.

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