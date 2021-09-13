Отменен режим чрезвычайной ситуации в Рижской Восточной больнице

В Рижской Восточной клинической университетской больнице (RAKUS) улучшилась ситуация с нагрузкой на койки, и в стационаре отменена чрезвычайная ситуация, сообщает LETA.

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8 сентября были заполнены 75% больничных коек, сейчас нагрузка снизилась до 72,9%. На 8 сентября 59% коек приходилось на "ковидных" пациентов, сейчас больные Covid-19 занимают 69% коек. Но если 8 сентября нагрузка на койки интенсивной терапии для "ковидных" пациентов составляла 108%, то сейчас этот показатель снизился до 67%.

Общая нагрузка на койки интенсивной терапии 8 сентября составляла 85%, сейчас — 69%. 8 сентября в больнице отсутствовали 23% персонала интенсивной терапии, сейчас — 20%.

Повторно оценив критирии режима чрезвычайной ситуации, RAKUS приняла решение отменить режим ЧС.

В начале прошлой недели в больнице сложилась критическая ситуция с нагрузкой на койки интенсивной терапии и нехваткой персонала в интенсивной терапии. В результате пришлось отложить ряд тяжелых операций, а также закрыть один из операционных залов, перенаправив персонал в Клинику интенсивной терапии.

Из-за перегрузок и эмоционального выгорания ряд сотрудников Клиники интенсивной терапии заболели с приближением осеннего сезона. Поэтому 6 сентября было принято решение об объявлении в больнице чрезвычайной ситуации.

За прошедшую неделю в сотрудничестве с Министерством здравоохранения, Службой неотложной медицинской помощи, региональными и местными больницами ситуация в RAKUS была стабилизирована за счет сокращения потока тяжелых и неотложных пациентов.