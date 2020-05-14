Отмененные из-за ограничений во время ЧС визиты в больницах измеряются тысячами

Из-за ограничения доступности медицинских услуг во время действия режима чрезвычайной ситуации образовались длинные очереди пациентов, визиты которых ранее были отменены, сообщили в Клинической университетской больнице им. Страдиня и Рижской Восточной клинической университетской больнице.

По словам председателя правления Рижской Восточной больницы Иманта Паэглитиса, возобновление услуг происходит постепенно, однако сейчас медицинскому учреждению приходится тратить много времени на дезинфекцию после каждого пациента и контроль потока людей, поэтому остается меньше времени на сами консультации.

"Если раньше мы могли провести четыре консультации в час, то теперь только две или три", — подчеркнул он.

По словам Паэглитиса, больничная инфраструктура не предусмотрена для контроля и организации потока пациентов, так что это доставляет сложности. В то же время больница ввела обязательное требование для пациентов обязательно носить маски.

В первую очередь Восточная больница будет принимать пациентов, визиты которых ранее были отменены. По словам Паэглитиса, сейчас насчитывается примерно 6 000 таких пациентов.

Представитель больницы Страдиня Янита Вейнберга заявила, что предстоит большой объем работы. Сначала больница будет принимать людей, чьи визиты были отложены в связи с ограничениями во время чрезвычайной ситуации. Речь идет о нескольких тысячах человек.

По словам Вейнберги, у больницы не возникает сложностей с выполнением необходимых мер предосторожности, однако это оказывает влияние на количество пациентов, которых медучрежение может принять за день.