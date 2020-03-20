Отменены тесты по физике и химии для школьников

Отменены централизованные проверочные работы по физике и химии для учеников 11-х классов, сообщает Государственный центр содержания образования.

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Указанный тест должен был состояться 16 апреля.

Ранее Министерство образования решило перенести дату централизованного экзамена по иностранному языку для учащихся 12-х классов состоятся 12-15 мая: письменная часть централизованного экзамена по английскому языку пройдет 12 мая, устная часть — с 12 по 14 мая. Экзамен по немецкому языку пройдет 13 мая, по французскому — 15 мая, письменная часть централизованного экзамена по русскому языку состоится 14 мая, устная — 14 и 15 мая.

По данным Министерства образования и науки, в этом году заявки на сдачу экзамена по английскому языку подал 14 151 школьник, по русскому языку — 2488, по немецкому — 127, а по французскому — 33.