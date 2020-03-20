Отменены тесты по физике и химии для школьников

Отменены централизованные проверочные работы по физике и химии для учеников 11-х классов, сообщает Государственный центр содержания образования.
Указанный тест должен был состояться 16 апреля.
Valsts izglītības satura centrs ir atcēlis plānoto(16.aprīlī) diagnosticējošo darbu norisi fizikā un ķīmijā, 11.klasēm#MāciesMājās pic.twitter.com/eZASXnaz4c— Valsts izglītības satura centrs (@visc_gov_lv) March 20, 2020
Ранее Министерство образования решило перенести дату централизованного экзамена по иностранному языку для учащихся 12-х классов состоятся 12-15 мая: письменная часть централизованного экзамена по английскому языку пройдет 12 мая, устная часть — с 12 по 14 мая. Экзамен по немецкому языку пройдет 13 мая, по французскому — 15 мая, письменная часть централизованного экзамена по русскому языку состоится 14 мая, устная — 14 и 15 мая.
По данным Министерства образования и науки, в этом году заявки на сдачу экзамена по английскому языку подал 14 151 школьник, по русскому языку — 2488, по немецкому — 127, а по французскому — 33.