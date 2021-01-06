Отменят ли экзамены? Министерство образования представило план "ковидного" учебного года

Если латвийским школьникам не удастся вернуться в школы во втором полугодии, то экзамены — кроме 12-х классов — могут быть отменены. Окончательное решение будет принято в феврале, свидетельствует обнародованный Министерством образования и науки план действий в связи с Covid-19.

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Общий план действий Министерства образования и науки:

для 1-4 классов до 25 января продлить каникулы, что означает продление учебного года;

5-6 классы с 11 января начнут учиться дистанционно;

учащиеся 7-12 классов, профессиональных учебных заведений и высших учебных заведений продолжат учебу дистанционно.



Порядок проведения экзаменов и диагонстирующих работ в третьих, шестых и 11-х классах будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации. МОН разработал три возможных сценария:

Вариант А: очная учеба (в классе)

Диагностирующие работы в 3-м, 6-м и 11-м классах пишутся в классе. Оценка не влияет ни на оценку в семестре, ни на оценку в году.

9-й класс. Экзамены сдаются в очном режиме и в рамках учебного года, если школьники могут учиться и получать консультации в школе с февраля.



Вариант B: весь класс или ученик учится удаленно

Диагностирующие работы в 3-м и 6-м классах пишутся в классе до 12 марта. 11 класс пишет работы до конца учебного года.

9-й класс. Весенние каникулы — решающий момент. Если ситуация не улучшится, экзамены будут отменены.



Вариант С: удаленная учеба

Диагностирующие работы в 3-м и 6-м классах пишутся в электронном виде. Консультации один на один — в соответствии с эпидемиологической ситуацией. 11-й класс пишет работы до конца учебного года.

11-й класс — если обучение в школе не удастся возобновить, диагностирующие работы будут отменены.

Латышский язык в школах нацменьшинств можно будет сдавать по выбору учащегося.

Экзамены в 12-х классах

12-е классы сдают три обязательных экзамена: латышский язык, математика, иностранный язык. Экзамены по иностранным языкам перенесены на 11-14 мая. Если для поступления в высшее учебное заведение необходимо, учащийся сдает централизованный экзамен по другому предмету (физика, химия, биология, история).

Если во время сдачи экзаменов будет в стране будет объявлена чрезвычайная ситуация или не будет возможности сдавать экзамены очно, то:

экзамены самое позднее будут происходить в июне, дополнительные сроки — в июле.

в средней школе экзамены отменяют, учебный год завершают с годовой оценкой; высшие учебные заведения проводят свои вступительные экзамены и корректируют условия поступления.

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