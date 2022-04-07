Отнять гражданство Латвии за поддержку военных преступлений можно только у того, у кого есть второе гражданство

Сейм в первом чтении утвердил поправки к Закону "О гражданстве", предусматривающие процедуру лишения гражданства Латвии тех, кто поддерживает военные преступления. Из законопроекта следует, что

отнять гражданство можно только у того гражданина, который в результате этого не станет лицом без гражданства. То есть фактически — только у лиц с двойным гражданством.

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Окончательное решение о внесении поправок в Закон "О гражданстве" Сейм примет 21 апреля.

Инициатором внесения поправок в Закон "О гражданстве" стал министр юстиции Янис Борданс ("Консервативные"). Он настаивал на том, что лишать гражданства надо тех граждан Латвии, которые прославляют, отрицают или оправдывают геноцид, военные преступления, преступления против мира и человечества, оказывают существенную финансовую, материальную, пропагандистскую, технологическую или иную поддержку лицам или государствам, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету, независимости или конституционному устройству демократических государств.

С этим большинство ответственной Комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции согласилось. Однако выяснилось, что процедура лишения гражданства — весьма сложна, и Латвия должна учитывать международную юридическую практику и исполнять взятые на себя международные обязательства.

Кто принимает решение о лишении гражданства

Министерство юстиции предполагало, что констатировать факт поддержки гражданином будут спецслужбы, а принимать решение — исполнительная структура: Управление по делам гражданства и миграции (УДГМ).

В ходе рассмотрение законопроекта в ответственной парламентской комиссии Министерство иностранных дел (МИД) фактически представило альтернативную версию поправок к Закону "О гражданстве". Эта редакция предусматривает, что хотя констатировать факт поддержки военных преступления предстоит спецслужбам, решение о лишении гражданства будет принимать Административный районный суд. Решение Административного районного суда можно будет оспорить в Верховном суде. Решение Верховного суд будет уже окончательным и не подлежащим обжалованию.

В ответственной комиссии Сейма большинство поддержало версию поправок МИД.

Кого можно лишить гражданства?

МИД указал и на то, что согласно международным обязательствам, лишить гражданства можно лишь того гражданина, который в результате не станет лицом без гражданства. Соответствующая норма была оформлена в виде поправок к Закону "О гражданстве".

Фактически это означает, что гражданство Латвии можно отобрать только у того гражданина, у которого есть еще какое-то гражданство. Латвия обязано выполнять требования Международной конвенеции о сокращении безгражданства и Всеобщей декларации прав человека.

Председатель Комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Юрис Ранцанс ("Консервативные") подтвердил Latvijas avīze, что Латвия не может нарушать международные обязательства, которые не позволяют, чтобы человек в случае лишения гражданства стал лицом без гражданства. "В этом случае только тогда, если человек имеет двойное гражданство, его можно лишить гражданства Латвии", — признал Ранцанс

Пока очевидно, что в случае, если поправки будут внесены в Закон "О гражданстве", то появится правовое обоснование лишить гражданства российского миллиардера Петра Авена, находящегося под санкциями ЕС.