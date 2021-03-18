Отобраны 28 поставщиков услуг вакцинации

Национальная служба здравоохранения (НСЗ) отобрала 28 поставщиков услуг вакцинации, которые предоставят 142 бригады, сообщил на заседании правительства министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

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На прошлой неделе НСЗ объявила отбор поставщиков услуг для выездной вакцинации и работы в региональных центрах вакцинации.

Ожидается, что отобранные бригады будут проводить 56 800 вакцинаций в неделю, таким образом, общий потенциал вакцинации на 1 апреля составит более 112 200 вакцинаций.

В пятерку крупнейших поставщиков услуг войдут Veselibas centru apvienība с 32 бригадами, Veselibas centrs 4 с 12 бригадами, Северокурземская региональная больница с 11 бригадами, Vizuālā diagnostika с девятью бригадами и Резекненская больница с восемью бригадами.

Процесс заключения договоров и подготовка все еще продолжаются.

Министр также сообщил, что первая версия ИТ-инструмента по вакцинации будет разработана до 5 апреля.