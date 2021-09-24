Отопление подключено в 65% домов Rīgas namu pārvaldnieks

Предприятие Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) подключило отопление в 65% домов, находящихся в управлении предприятия, сообщила агентству LETA представитель RNP Уна Греневица.

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Всего к отоплению подключено 80% домов, получивших разрешение Rīgas Siltums как дома без долгов за предыдущий отопительный сезон.

Из оставшихся 500 домов платежная дисциплина около 200 домов составляет менее 70%, поэтому проводятся дополнительные беседы с владельцами квартир в этих домах, чтобы уменьшить сумму долгов и избежать задержек с подключением отопления.

RNP впервые предлагает клиентам в домах с долгами внести так называемый авансовый платеж, то есть частично или полностью оплатить отопление в начале сезона. В этом случае в течение сезона авансовый платеж погашается.

Второй вариант для должников — немедленно погасить накопившуюся задолженность, поскольку Rīgas siltums не подключает отопление, если не оплачено 100% полученных услуг по отоплению.

Кроме того, сообщество жильцов может большинством голосов принять решение о покрытии долга, например, за счет накоплений дома, установив, что, как только долг будет взыскан, эта сумма будет возвращена в накопления.

Владельцы квартир также могут принять любое другое решение, позволяющее подключить отопление.

При этом продолжается работа с дебиторами — только за последний год текущая задолженность за отопление была снижена с 2,6 млн до 700 тыс.. Однако это не решает проблем всех домов с долгами.