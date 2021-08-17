Отозваны три протеста в Риге, полиция готовится к неофициальным собраниям (ДОПОЛНЕНО 12:13)
Foto: LETA

Организаторы протестов отозвали все три митинга, запланированные на 18 августа, сообщает LETA со ссылкой на Рижскую думу. Тем не менее, правоохранительные органы готовятся к неофициальным собраниям.

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Ранее были поданы заявки на три акции протеста у Рижского замка и Памятника свободы, которые должны были пройти с 20:00 до 21:30. Эти мероприятия в социальных сетях рекламировал депутат Сейма Алдис Гобземс и призывал людей принять в них участие.

В Telegram Гобземс заявил, что протесты не отменяются и политик готовит план "Б" на случай, если протестующих не пустят к Рижскому замку.

Этим утром Гобземс опубликовал в своем Facebook снимок заявления на проведение пикета 18 августа у Рижского замка с 19:30 до 21:30. Заявление написано от имени Агриса Фрейфалтса и подано в Рижскую думу 17 августа.

Рижская дума 17 августа сообщила, что на данный момент актуальны две заявки на проведение протестов в четверг. Обе заявки переданы на оценку правоохранительных органов.

Глава комитета безопасности, порядка и предотвращения коррупции Рижской думы Линда Озола (НКП) указала, что Государственная полиция готовится к несанкционированным мероприятиям. Правоохранительные органы будут работать по плану, используемому во время мероприятий 16 марта и 9 мая.

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