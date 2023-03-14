Отремонтированная за 1,4 миллиона евро пожарная часть в Эргли открыта только половину рабочего дня

Пожарная часть в Эргли Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD), реконструированная несколько лет назад за 1,4 миллиона евро, работает только часть дня из-за нехватки финансирования для оплаты сверхурочных спасателям, сообщила программа “Панорама» на Латвийском телевидении (LTV).

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Пожарная часть работает с 8.00 до 13.00 из-за нехватки персонала и финансирования.

Когда двери депо закрыты, территорию Эргли обслуживают пожарные из депо, расположенного в 26 минутах езды.

На данный момент в Эргли работают 11 спасателей и командир, который при необходимости также выполняет обязанности сотрудников.

Пожарная часть нуждается еще в шести сотрудниках. Зарплата за работу составляет 800 евро после уплаты налогов, сообщает LTV.

Поскольку круглосуточное дежурство не может быть обеспечено без оплаты сверхурочной работы, было принято решение предоставить спасателям бесплатные часы, сообщил LTV начальник части VUGD Янис Опницанс.

LTV добавляет, что в Латвии есть 20 пожарных частей, в которых не хватает сотрудников — эти депо также часто остаются без сотрудников на несколько часов в день.