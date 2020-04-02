Отсрочка студенческих кредитов, шанс для налоговых должников и многое другое: Кабмин принял ряд новых правил в связи Covid-19

В четверг, 2 апреля, Кабинет министров принял целый ряд поправок к законам и нормативным актам, цель которых — приспособить Латвию к новой экономической ситуации, наступившей в стране в связи с распространением Covid-19. DELFI приводит подборку главных нововведений, увидевших свет в этот день.

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Позволят отсрочить выплату по студенческим кредитам

Правительство поддержало предложение Министерства образования позволить отложить взносы основной суммы за студенческие кредиты на полгода, сообщает LETA. Это касается как кредитов, покрывающих стоимость обучения, так и кредитов на проживание.

Заявление об отсрочке выплат надо подать в банк, который выдал кредит. Если кредит выдан с государственным поручительством, заявление надо подавать в SEB banka или Citadele. Если кредит выдан до 2001 года, то заявление надо писать в Администрацию науки и образования.

Поддержка будет доступна любому, вне зависимости от отрасли, где он работает. Подать заявку на отсрочку выплаты основной суммы можно до 31 декабря 2020 года.

Пособие и для основанных в прошлом году фирм

На пособие за простой смогут претендовать работники предприятий, учрежденных в прошлом году, предусматривают принятые правительством поправки. До этого предусматривалось, что претендовать на пособие могут работники предприятий, поступления которых от хозяйственной деятельности в марте 2020 года уменьшились по сравнению с мартом 2019 года по крайней мере на 50%.

Минэкономики указало, что эта норма не позволяла претендовать на пособия недавно учрежденным предприятиями, поэтому были внесены поправки.

Предприятия должны быть зарегистрированы не позже 31 декабря 2019 года.

У налоговых должников появился шанс

Помимо этого, регламент простоя будет применяться и к предприятиям, имеющим налоговые долги. получить пособия за простой смогут работники предприятий, чей налоговый долг на момент подачи заявления не превышает 1000 евро.

Чтобы пособия могли получать работники предприятий, у которых задолженность больше, предприятию должно быть предоставлено продление срока уплаты налогов или достигнуто соглашение о добровольной уплате налогов.

Обманщикам — штрафы до 1500 евро

В случае, если власти обнаружат, что лицо подало ложную информацию ради получения пособия за простой, ему грозит административная ответственность. Для физических лиц или членов правления это штраф в размере до 1500 евро. Члена правления к тому же могут лишить права занимать определенные коммерческие должности.

Аналогичное наказание ждет и тех, кто законно получит пособие за простой, но затем не предоставит обновленную информацию, если пособие по идее уже не должно полагаться, предусматривают одобренные правительством поправки.

Запрет на экспорт нужных лекарств

Министр здравоохранения Илзе Винькеле издала распоряжение, запрещающее экспортировать в условиях чрезвычайной ситуации из Латвии лекарства, необходимые на тот местному рынку. Соответствующие ведомства должны будут подготовить список таких лекарств, основываясь на международных рекомендациях по лечению Covid-19, сообщает LETA.

Новые условия относятся к действующим в Латвии предприятиям фармацевтической отрасли. Вывозить производимую продукцию, если она признана нужной государству для борьбы с тем или иным заболеванием (в данному случае — коронавирусом и его последствиями), нельзя как в другие страны Европейской Экономической зоны, так и в третьи государства.