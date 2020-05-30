Отстраненная от ремонта Деглавского моста литовская компания снова претендует на эти работы
Foto: F64

Литовская строительная компания Kauno tiltai, с которой департамент сообщения Рижской думы расторг договор о ремонте путепровода ул. Аугуста Деглава, повторно подала заявку на участие в закупке по ремонту моста, сообщили агентству LETA в самоуправлении.

В закупке на ремонтные работы второй очереди участвуют два претендента - Kauno tiltai и латвийская компания Tilts. В настоящее время ведется оценка их предложений.

Как сообщалось, договор с Kauno tiltai из-за невыполнения требований по техническому обслуживанию моста и использования несоответствующих материалов для строительных конструкций был расторгнут в середине апреля.

С 12 апреля обслуживание Деглавского моста осуществляет департамент сообщения.

Вначале планировалось, что затраты на ремонт путепровода составят 4,27 млн евро, но Kauno tiltai эти деньги уже израсходовала, поэтому на второй этап работ потребуются дополнительные средства.

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LETA

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LETA
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