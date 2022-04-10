Отсутствие территориального плана Риги тормозит строительные проекты. Зависли сотни миллионов евро
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И бизнес, и девелоперы общественных проектов считают, что стали заложниками политических споров, поскольку приостановка VARAM действия территориального планирования Риги означает для них задержку проектов и потерянные инвестиции.

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План создавался девять лет. Программа LTV de facto выяснила, что затягивание с принятием документа означает, что некоторые разработчики могут вообще не реализовать запланированные проекты. Но в отношениях между Рижской думой и министерством, отвечающим за самоуправления, нет никаких признаков того, что компромисс будет найден.

Одним из проектов, которые затронула неопределенность с территориальным планированием Риги, — Латвийский университет. Рядом с Домом науки и природы в Торнякалнсе в 2023 году должен быть построен Дом Письма — еще одно здание из запланированного комплекса. По территории проходят красные линии, которые в новой территориальной планировке Риги отменены, но уже сейчас ясно, что в ближайшее время планировка не вступит в силу.

Руководитель проекта программы развития Академического центра Янис Плокс признается: "Меня лично неприятно удивил такой неожиданный поворот. Отмечу как есть: на строительство Дома письма это не влияет. Это больше влияет на ввод здания в эксплуатацию, так как мы запланировали парковочные места как раз на красных линиях — за домом посреди университетской территории".

Рижский университет им. Страдыня находится в аналогичной ситуации, и его возможности создания центра социальных наук и исследований, а также базы для изучения семейной медицины и клинической практики зависят от новой планировки. Некоторые производства не смогут расширяться из-за несоответствующего зонирования.

Разочарованы и застройщики многоквартирных домов. Застройщик Bonava с учетом новой ситуации планировал построить в Межциемсе 700 квартир. Пока по старой версии разрешены пятиэтажки, а в новой редакции — шесть этажей. "Конечно, все тормозится. Это пятая часть прироста. Это означает, что стоимость этого нового дома увеличивается на 20%", — объясняет председатель правления SIA Bonava Latvija Марекс Клявиньш, добавляя: "Наше руководство смотрит, куда лучше инвестировать — в Латвию, Германию или Скандинавию. И это то, за что мы конкурировали, а теперь этой возможности себя лишаем".

Альянс застройщиков учитывая ситуацию с этим еще тремя проектами обращает внимание ответственных органов на неблагоприятные последствия. Глава альянса Мартиньш Ванагс считает, что инвестиции в размере 60-70 миллионов евро только в эти четыре проекта находятся под угрозой. "Если экстраполировать на всю Ригу, то, наверное, несколько сотен миллионов, скорее всего, где-то 300-400 миллионов", — добавляет он.

Работа над новым планом заняла девять лет, и все стороны искали компромисы. Но теперь непонятно, что делать и имело ли это смысл. "Вся эта неразбериха — главный упрек и думе, и VARAM (..) На данный момент кажется, что одна сторона хочет показать, что представляет собой другая сторона, и наоборот. И фактически мы стали такими заложниками во всей этой ситуации", — говорит М. Ванагс.

В политических дискуссиях выделяется вопрос азартных игр, как главная причина разногласий между городской думой и министерством, в лобби которого обвиняют партию министра Артура Томаса Плешса — Latvijas Attīstībai. Согласно новому плану, азартные игры в столице будут строго ограничены четырех- и пятизвездочными отелями. Однако в министерстве настаивают на том, что возражения носят сухой юридический характер. А основное препятствие для утверждения плана — планировка исторического центра, для которого местное самоуправление оставило в силе старую версию параллельно с новым планом для всей Риги.

Заместитель госсекретаря VARAM Илзе Оша поясняет: закон этого не предусматривает. "Наше возражение основано на том, что Рига действовала незаконно. И связано это с нормами, определяющими, сколько территориальных планов может иметь город в государстве. И что должен быть один план, а в случае с Ригой их два", — говорит Оша.

Руководитель Департамента городского развития Рижской думы Инесе Сирма отмечает, что в новом плане уже есть оговорка о том, что предыдущая редакция распространяется на исторический центр — так сказано в новом плане. "Развитие исторической зоны Риги определенно заняло бы несколько лет. Поэтому самоуправление планировало свои действия следующим образом — завершить новый территориальный план Риги и после завершения этого плана начать или, точнее, продолжить работу по территориальному планированию исторического центра", — поясняет она. Однако министерство настаивает на своем, что так нельзя и нужно переработать весь план.

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