Out! Посол Великобритании о цифрах и тонкостях Brexit для граждан и неграждан Латвии и королевства

Формально Великобритания начинает выход из Евросоюза 31 января 2020 года, но реальных изменений ситуации для простых людей можно ждать лишь через 11 месяцев, по окончании переходного периода. Что будет сейчас и потом? Об этом посол Великобритании в Латвии Кит Шеннон рассказал в передаче "Действующие лица" на LR-4, отвечая на вопросы ведущей Валентины Артеменко и журналиста портала Delfi Кристины Худенко.

Еще в конце прошлого года реальной угрозой считался Brexit по жесткой формуле no-deal ("без договора"), чреватый большим количеством неопределенностей и денежных потерь. По счастью, такого сценария удалось избежать, не скрывает радости британский посол Кит Шеннон. По его словам, расставание будет проходить постепенно и с желанием сохранить добрососедские отношения с ближайшим и важнейшим партнером — Евросоюзом.

Посол не взялся обозначить причины, по которым британцы все же склонились в сторону "развода". По его словам, результаты декабрьских парламентских выборов с убедительной победой консерваторов во главе с Борисом Джонсоном лишь подтвердили результаты референдума 2016 года — out! Британцы выбрали "суверенитет, чтобы политики, которых они избирают, несли полную ответственность за свои решения".

На прошлой неделе был ратифицирован законопроект договора о выходе — с 31 января он вступает в силу. По нему до 31 декабря 2021 года запланирован переходный период, во время которого пройдет серия переговоров о будущем отношений Соединенного королевства с ЕС. По большей части, в области торговли.

Когда начнем жить по-новому - отдельно?

Посол заверил, что до конца года на территории Великобритании будут действовать законы ЕС, а граждане ЕС сохранят те же права, что и раньше. Граждане королевства тоже в этом году сохранят все свои права на территории ЕС. Таможенные и правовые вопросы будут решаться в прежнем режиме, а частные лица и предприниматели — жить и работать, как раньше… Вступят в силу лишь ряд технических перемен, которые повлияют, главным образом на работу дипломатов. Например, из представительства Совета министров в Брюсселе.

Когда Великобритания перестанет платить в "котел" ЕС?

Это одна из важных частей соглашения о выходе: до конца года Великобритания платит все свои взносы в бюджет ЕС.

Понизится ли статус граждан ЕС в Великобритании?

По соглашению о выходе, граждане ЕС на территории королевства сохранят все права, которые у них были, заверил посол. В том числе права на трудоустройство и получение разного рода пособий.

А что будет со студентами из ЕС?

Положение студентов из ЕС в переходный период тоже не поменяется. "Наше правительство гарантировало применение тех же цен на обучение, которые сегодня распространяются на граждан ЕС, — сообщил посол. — И даже студенты, которые поступят в академические учебные заведения в новом учебном году, смогут до окончания образования пользоваться прежними тарифами. А также получать студенческий кредит на тех же условиях, что и сейчас — на все 3-4 года обучения. По-моему, это достаточно щедро".

Как изменится порядок въезда для граждан и неграждан Латвии?

На время переходного периода никаких изменений не будет. (Подробности — ЗДЕСЬ.) Как говорил ранее в интервью на LR4 Эдгар Ринкевич, Латвия призывает своих граждан вернуться, но каждый должен сделать свой выбор. Не последнюю роль в выборе играет тот факт, что ВВП на душу населения в Латвии в 2019 году было чуть более 18 тысяч долларов, а в Великобритании — более 42,5 тысяч долларов.

Ждать ли снижения роли английского языка в ЕС?

"Решение этого вопроса — прерогатива ЕС, — считает посол. — Решать его будут оставшиеся 27 стран. Официальный язык определяется единогласным голосованием. А значит для изменения статуса представители всех оставшихся стран должны будут принять единое решение об исключении английского из списка официальных языков ЕС".

Что станет с британскими пенсиями в ЕС?

Граждане Латвии, которые заработали пенсию в Великобритании и вернулись на родину, по словам посла, могут не опасаться — никаких трудностей и изменений в получении своего не ожидается.

Как Brexit повлиял на экономику Великобритании?

Посол признал, что неопределенность последних лет на пользу экономике не пошла. Сказались и глобальные изменения. В целом все не так уж плохо — в прошлом году рост экономики — 1,2%. В частности, стремительно пошел в гору туризм. В королевстве очень низкий показатель безработицы: в 2019 году в Великобритании он был 4,1%, в Латвии — 7,8%. Также очень низкий показатель инфляции: в 2019 году в Великобритании — меньше 2%, в Латвии — около 3%.

"Очевидно, что Великобритания остается очень привлекательным местом для ведения бизнеса". Ежегодное исследование группы Всемирного банка, оценивающее в 190 странах простоту осуществления предпринимательской деятельности поставило Великобританию на 8-е место в World Bank Ease of Doing Business ranking 2020, а Латвию — на 19-е.

Как будем торговать с Великобританией?

Как раз тема торговли — главная в новом раунде переговоров по Brexit во время переходного периода. Правительство Великобритании сообщило, что страна выходит из единого рынка и таможенного союза, поэтому перемены определенно будут. Но какие конкретно — решается. Все страны ЕС передали мандат на решение этих вопросов Еврокомиссии. Правда, отметил посол, "на данный момент обсуждается, насколько широк этот мандат. Отдельные страны пытаются повлиять на то, как он будет осуществляться".

Особое внимание в переговорах уделяют тому, чтобы британские товары и их производство полностью соответствовали всем стандартам ЕС. "Я читал в прессе Латвии и других стран заявления, что стандарты Великобритании после Brexit снизятся, — сообщил посол. — Это не так. Манифест победившей на выборах консервативной партии посвящен тому, чтобы повысить стандарты как трудового закона, решения сельскохозяйственных вопросов и защиты окружающей среды и животных.

Что ждет торговлю с Латвией?

Посол заверил, что на данный момент не видит причин, по которым интенсивная торговля между странами может быть сокращена. "Все заинтересованы в продолжении инвестиций, торговли и экономического развития. Великобритания была и останется важным игроком глобальной экономики и катализатором международной торговли".

В прошлом году товарооборот между Латвией и Великобританией оценивался в 1,5 миллиардов фунтов. Латвия — 70-й по величине товарооборотов партнер королевства. В том числе импорт из Латвии в Великобританию за последний год вырос на 16,6 процентов и достиг 998 миллионов фунтов. 80 процентов импорта приходится на товары и 20 процентов — на сервисы. Экспорт из Великобритании в Латвию на 45% состоит из напитков, на 4% — из машин, на 4% — из телекомуникаций и музыкального оборудования. Из Латвии в Великобританию уходят лес (54), минералы (6,4%); металл (3,5%), медикаменты (2,5%).

Brexit — это только про внешнюю политику?

Нет. По словам посла, референдум по Brexit и недавние выборы четко дали понять, что должны по-новому решаться многие вопросы внутренней политики королевства. Будут тщательно исследованы причины, которые раскололи британское общество. В том числе дали региональные различия в результатах. По мнению посла, на решение граждан Великобритании воздействие оказали такие важные вопросы, как доступность здравоохранения, качественного образования и регионального развития, которые слабо решались в рамках ЕС. Все это оговорено в манифесте нового правительства, от которого ждут быстрых действий.

"Предстоит большая работа над дисбалансом внутренней экономики страны, — сообщил Шенон. — Выборы показали, что существенно поменялись настроения в Северной Англии. До сих пор этот регион получал недостаточно внимания от центрального правительства. Над этим предстоит работать. Будем действовать так, чтобы страна сохранила свою конкурентоспособность в 21-м веке".

Может ли Шотландия покинуть королевство?

По этому вопросу Кит Шеннон категоричен: "Правительство Великобритании четко огласило свою позицию о том, что не позволит Шотландии провести следующий референдум о независимости. 14 января премьер Великобритании написал первому министру Шотландии, указав четкую позицию правительства Соединенного королевства: референдум по независимости 2014 года — событие, происходящее раз в поколение. Великобритания и Шотландия должны уважать его результаты. Центральное правительство Великобритании не может согласиться передать Шотландии полномочия для проведения следующего референдума о независимости".

Может ли Brexit вдохновить другие -exit?

Посол не скрывает, что в общественном пространстве не раз обсуждалась возможность вспышки сепаратизма на фоне выхода Великобритании, но на данный момент никаких признаков подобных процессов он не видит. "Великобритания заботится об обеспечении своего будущего, как суверенное государство, но она заинтересована в крепком и едином ЕС и партнерстве с ним. При этом, конечно, процесс остается открытым — 50-я статья "Договора о ЕС" (о возможности его покинуть, — прим. Ред.) остается в силе. Но этот вопрос Великобританию уже не касается".

С Латвией у короны особые отношения?

Кит Шеннон подчеркнул особые отношения Великобритании с Латвией, в становлении которой, как независимого государства, королевство сыграло особую роль. Англия была первой страной, которая в ноябре 1918 года "де-факто" первой признала независимую Латвию, а в 1919 году временному правительству Латвии пришлось бежать из Риги в Лиепаю и выжидать три месяца на торговом судне "Саратов", которое охраняли в том числе и британские военные моряки. Позже патрулирующий балтийские воды британский военный корабль "Дракон" был атакован германскими военными — девять моряков погибли.

Посол выразил надежду, что страны останутся союзниками и впредь. В подтверждение серьезности намерений Шеннон активно учит латышский язык — шестой в его языковой копилке после английского, французского, португальского, литовского и русского: "Это очень увлекательно и важно для дипломата научиться говорить или хотя бы понимать язык, на котором говорят в стране пребывания. С большим удовольствием практиковался в использовании латышского языка в путешествии по стране. Знания позволили получить мне больше удовольствия от просмотра латвийских фильмов, которые вышли за последние несколько лет… "Наши отношения глубже и шире, чем вопрос Брекзита. Я буду работать над развитием отношений" — подытожил посол.