Ожидается переменчивая погода: в выходные мороз сменится оттепелью, но вскоре вернется

В эти выходные мороз сменится оттепелью и небольшими осадками, в понедельник ожидаются уже обильные дожди и снег, а на следующей неделе снова похолодает, прогнозируют синоптики.

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В ночь на субботу температура воздуха понизится до -2..-7 градусов, при ясном небе до -12 градусов, местами образуется туман и иней. В субботу днем воздух в Курземе прогреется до 0..+2 градусов.

В ночь на воскресенье ожидаются небольшие осадки, местами они продолжатся и днем, образуется туман. Температура воздуха повысится до -1..+4 градусов.

В понедельник дождь и снег усилятся, будет дуть сильный юго-западный ветер - на побережье со скоростью порывами более 20 метров в секунду.

Осадки ожидаются и в последующие дни, местами пойдет сильный снег. Температура воздуха ожидается в пределах +4..-7 градусов, во второй половине недели местами при ясном небе возможен мороз ниже -10 градусов.