Ожидается теплая и солнечная пятница
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В пятницу будет по-весеннему тепло и солнечно, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

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Небольшая облачность возможна лишь на востоке страны.

Воздух прогреется до +13…+18 градусов, на побережье будет немного прохладнее — до +10…+12 градусов.

В Риге ожидается солнечный день без осадков, температура воздуха составит +13…+15 градусов.

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