Ожидается теплая и солнечная пятница

В пятницу будет по-весеннему тепло и солнечно, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
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Небольшая облачность возможна лишь на востоке страны.
Воздух прогреется до +13…+18 градусов, на побережье будет немного прохладнее — до +10…+12 градусов.
В Риге ожидается солнечный день без осадков, температура воздуха составит +13…+15 градусов.
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