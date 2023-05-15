Ожидание приема в коридоре больницы обошлось пациентке в 42 евро

Пациентка офтальмологического отделения "Бикерниеки" RAKUS просидела на стуле в коридоре в ожидании врача 6 часов и получила счет в размере 42 евро, эквивалентный суточной стоимости койко-дня. В больнице, в свою очередь, объяснили, что определение "суточная стоимость койки-дня" не имеет ничего общего с использованием стационарной кровати, пишет rus.lsm.lv cо ссылкой на передачу 4. studija на LTV.

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Прибыв в стационар, Анна (имя изменено) зарегистрировалась, побывала в трех кабинетах, где ей измерили давление, задали вопросы о перенесенных заболеваниях. После чего женщина села в коридоре на стульчике и стала ждать приглашения на основную манипуляцию — введение в глаз определенного лекарства. Ее вызвали к врачу в 17 часов, после 6-часового ожидания. Дома Анна посмотрела на оплаченный счет, оказалось, что за один день стационарного лечения ей пришлось заплатить 42 евро — плюсом к проведенной процедуре стоимостью 141 евро.

Пресс-секретарь RAKUS Илга Намниеце объяснила разницу между койко-днем (лечение в дневном стационаре) и койко-местом в палате: "Лечение в стационаре за 1 день составляет 42,00 евро. В указанную услугу входят: заработная плата медперсонала отделения; взносы социального страхования работодателя; расходы на коммунальные услуги; товары медицинского назначения, стерилизация и дезинфекция, канцтовары".

За палату с койкой в прейскуранте больницы предусмотрена отдельная оплата, согласно категории.