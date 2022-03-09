Озвучены новые рекомендации ОЭСР для Латвии

Чтобы устойчиво повышать уровень жизни, Латвии необходимо думать об адресной поддержке незащищенных домохозяйств и жизнеспособных предприятий, одновременно улучшая навыки, инновации и бизнес-среду, повышая производительность экономики, стимулируя экспорт в нынешних сложных условиях и уменьшая социальное неравенство, заявил на презентации доклада о Латвии генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Матиас Корманн.

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В докладе ОЭСР отмечается, что экономика Латвии хорошо восстановилась после пандемии Covid-19, но дальнейшее повышение уровня жизни требует реформ для повышения производительности труда.

Корманн указал, что Латвии необходимо устранить сохраняющиеся риски пандемии Covid-19, продолжая вакцинацию, поскольку охват вакцинацией недостаточен для восстановления экономики.

В обзоре отмечается, что Латвия продолжает сокращать разрыв в доходах со странами ОЭСР, поскольку валовой внутренний продукт (ВВП) вырос на 4,8% в 2021 году, а экономические показатели улучшились за счет экспорта и государственных инвестиций, софинансируемых ЕС.

В то же время, по словам Корманна, структурные проблемы по-прежнему связаны с сокращением населения, теневой экономикой и недостатками в качественной инфраструктуре.

В обзоре экономики эксперты ОЭСР оценили ситуацию в латвийской экономике, процесс реализации основных реформ и проблемы, а также дали рекомендации по дальнейшему росту.

Согласно экономическому обзору, несмотря на влияние пандемии Covid-19, темпы роста Латвии были лучше, чем в среднем по еврозоне и ЕС, а доход на душу населения продолжает расти. Однако с учетом мировых тенденций и текущей ситуации на Украине прогнозируется замедление темпов роста латвийской экономики и ухудшение экспортных возможностей.

ОЭСР подчеркнула, что Латвии необходимо уделять больше внимания сокращению неравенства доходов и повышению производительности, чтобы продолжать обеспечивать рост, конкурентоспособность и повышение благосостояния своего населения.

Эксперты ОЭСР рекомендуют и дальше улучшать рынок труда и расширять возможности трудоустройства, сосредоточив внимание на развитии системы здравоохранения, решении экологических и климатических задач, а также на поощрении инвестиций и поддержке инноваций и развития навыков для содействия росту экспорта в Латвии.

Экономический отчет ОЭСР о Латвии за 2022 год содержит углубленную оценку динамики экспорта Латвии и вопросов, связанных с экспортом. ОЭСР считает, что основными проблемами для успешного развития латвийского экспорта являются обеспечение рынка труда человеческими ресурсами, что позволило бы расширить производство и выйти на новые экспортные рынки с новыми и инновационными продуктами.

Для этого Латвии необходимо сократить неравенство доходов, устранить региональные различия и улучшить доступность жилья. Латвии также необходимо и дальше повышать эффективность системы правосудия, продолжать реформы здравоохранения, улучшать пенсионную систему и укреплять систему образования, науки и инноваций.