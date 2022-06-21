Пабрикс: для размещения бригады НАТО в Латвии требуется полигон, склады и казармы

Для размещения более значительного контингента НАТО в Латвии требуются новый полигон, склады и казармы, заявил в интервью в передаче "900 секунд" на телеканале TV3 министр обороны Артис Пабрикс.

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В преддверии саммита военный комитет НАТО выдал различные рекомендации по возможным сценариям развития. В контексте стран Балтии должны быть предприняты дополнительные шаги, но ситуация в каждой из трех стран Балтии различна. Латвия стремится к более активному участию США в учениях и демонстрации присутствия.

По словам министра, цель Латвии в ближайшем будущем состоит в том, чтобы "превратить существующий "батальон +" под руководством Канады в бригаду, которая представляет собой гораздо более крупную военную единицу со своими собственными возможностями и вооружением. Для этого в Латвии надо было бы разместить на постоянной основе 2500-5000 военнослужащих в зависимости от ситуации. По мнению Пабрикса, это должно произойти в обозримом будущем. Кроме того, Латвия также ожидает, что Испания в ближайшее время поставит ракеты противовоздушной обороны.

"Мадридский саммит НАТО даст нам возможность, за которую мы боремся, но на подготовку потребуется около двух лет", — отметил политик, говоря о возможности развертывания более крупных сил НАТО в Латвии и странах Балтии.

Он признал, что в политических кулуарах идут очень интересные переговоры и что некоторые союзники до сих пор не уделяли должного внимания обороне.

"Как только появляются такие требования, страны стараются немного потянуть время, чтобы не было такого большого стресса. Для Латвии как приграничной страны НАТО важно, чтобы такое соглашение было достигнуто", — сказал политик, воздержавшись от комментариев по поводу стран, которые в настоящее время выступают против расширения.

Для того, чтобы обеспечить пребывание в Латвии расширенного контингента НАТО, необходимо подготовиться, например, обустроить полигон, построить склады, казармы, отметил политик.

Как сообщалось, страны Балтии хотят добиться расширенного присутствия союзных войск на своей территории.

Сенаторы США выразили непоколебимую поддержку Латвии как союзнику НАТО и подтвердили понимание США необходимости усиления присутствия НАТО в Балтийском регионе.