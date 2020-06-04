Пабрикс: единственная альтернатива урокам обороны - ввести обязательную военную службу

Если кто-нибудь будет припятствовать урокам государственной обороны в школах, он должен осознавать, что единственной альтернативой им является обязательная военная служба как для мужчин, так и для женщин, заявил в передаче LTV "Rīta panorāma" министр обороны Артис Пабрикс (Развитие/За!).

Он рассказал, что сейчас совместно с Министерством образования и науки идет подготовка учителей обороны. Уроки обороны уже ведутся на добровольной основе, а обязательными они станут с 2024 года.

По словам Пабрикса, уроки государственной обороны очень важны для безопасности и развития Латвии. "Поскольку мы отказались от обязательного призыва, это единственный способ гарантировать готовность Латвии к современным вызовам и кризисам", - считает министр.

Говоря о бюджете оборонной отрасли, министр выразил надежду, что в будущем году он сохранится по крайней мере на уровне текущего года, так как нынешний кризис, в отличие от финансового, не связан с "затягиванием поясов".

Вооруженные силы, в отличие от других отраслей, не могут претендовать на поддержку ЕС и средства, выделенные на преодоление кризиса с Covid-19, добавил Пабрикс.