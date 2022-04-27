Пабрикс: если Россия не отступит от своей агрессивной политики, Украине придется повернуть войну в противоположном направлении
Foto: DELFI

Если Россия не захочет отступать от своей агрессивной политики, то Украине придется повернуть войну в противоположную сторону, а это невозможно без серьезных поставок вооружений от союзников, заявил министр обороны Артис Пабрикс (AP!) в интервью Латвийскому телевидению.

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По его словам, Запад под руководством Вашингтона наконец-то понял, что затягивать с поставками вооружений в Украину не нужно и что нет смысла поставлять их по частям, тем самым якобы избегая эскалации ситуации.

Пабрикс заявил, что Россия не может выиграть войну на Украине, но в то же время не знает, как из нее выйти. Один из возможных сценариев — усиление российских войск на занятых до сих пор территориях, без попыток продвинуться дальше.

Украина тем временем переходит на современную западную технику, что потенциально может значительно повысить боевые возможности армии страны, заявил Пабрикс, добавив, что это очень пригодится Украине, если Россия не захочет отступать.

Война России в Украине продолжается уже третий месяц.

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