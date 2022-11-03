Пабрикс: если Украина проиграет, это проложит путь к следующей войне

Если Украина проиграет войну, это проложит путь к следующей войне, кроме того, в России произойдет еще более масштабное идеологическое "зомбирование" нации против всего западного, считает министр обороны Артис Пабрикс.

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Открывая международную конференцию "Война, идеология и власть: экспансия России в Европе в ходе истории" в Латвийском военном музее, Пабрикс подчеркнул, что война, начатая Россией на Украине, является имперской экспансией, которую остальные цивилизованные, либерально-демократические страны мира ни в коем случае не должны допустить.

"В моем понимании, это во многом имперская война, которая направлена не только против Украины, но и против всего европейского континента, против трансатлантического союза. Это война, основанная на совершенно других принципах и других ценностях", — отметил министр.

Недопустимо, чтобы Украина проиграла в этой войне, где явно виден агрессор, поэтому Латвия делает все, чтобы поддержать Украину в этой оборонительной войне.

В конференции принимают участие историки из Латвии, Эстонии, Польши, Финляндии и Украины. На конференции ожидаются доклады: "Идеология и политика неосоветского реваншизма", "Советское вторжение на западные земли Украины в сентябре 1939 года", "События 1939-1940 гг. в Балтии как запланированная часть советского военного вторжения", "Российское давление на страны Балтии после окончания холодной войны" — и другие лекции, посвященные историческому контексту нынешних событий.