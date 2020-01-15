Пабрикс: если вывести военных из Ирака, последствия будут драматические

Миссия международной коалиции в Ираке важна для безопасности региона, и у ее прекращения могут быть драматические последствия. Об этом в интервью передаче "Утренняя панорама" на телеканале LTV заявил министр обороны Артис Пабрикс.

Миссия коалиции из 81 государства в интересах всего региона, и сейчас коалиция консультируется о дальнейшей судьбе миссии, рассказал Пабрикс.

Если миссия будет прекращена, то для безопасности всего региона от Афганистана до Средиземного моря будут драматические последствия, считает он. Ирак — нестабильное государство, где живут сунниты, шииты, курды, и только шииты настаивают на выводе иностранных войск. Если миссия в Ирак не вернется, нельзя исключать эскалацию ситуации, гражданскую войну или даже разделение страны, предупреждает министр.