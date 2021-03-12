Пабрикс и Витенбергс предлагают рассмотреть возможность производства тестов на Covid-19 в Латвии

Министр обороны Артис Пабрикс и министр экономики Янис Витенбергс предлагают рассмотреть возможность производства тестов на Covid-19 в Латвии, сообщили агентству LETA в Министерстве обороны.

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12 марта Пабрикс и Витенбергс обсудили экономическое положение страны в условиях глобальной пандемии, сделав вывод, что одним из потенциальных направлений развития является производство тестов на Covid-19 на территории Латвии.

Министры призывают местные промышленные компании принять участие в борьбе с пандемией, оценив свои возможности и предоставив информацию о возможностях производства тестов на Covid-19 в Латвии.

"Поддержка местной промышленности — один из моих приоритетов. Если мы посмотрим на это шире, производство тестов на Covid-19 здесь, на месте, на самом деле является вопросом безопасности. Чем меньше мы будем зависеть от других, тем лучше будут дела в экономике и национальной безопасности", — подчеркнул Пабрикс.

Витенбергс отметил, что глобальная пандемия создала условия, которые заставляют местные компании меняться.

"Нам необходимо увеличить возможности тестирования на Covid-19, но стоимость самих тестов высока. Весной мы призывали предпринимателей производить маски для лица, средства индивидуальной защиты и дезинфицирующие средства, и это направление стоит продолжать", — сказал министр экономики.