Пабрикс: к проживающим за границей призывникам будет применяться индивидуальный подход

Министерство обороны к латвийским гражданам, проживающим за границей, будет применять индивидуальный подход при призыве на службу государственной обороны, заявил во вторник после заседания правительства министр обороны Артис Пабрикс (Attīstībai/Par!), признав, что нет смысла в призыве молодого человека, потерявшего связь с Латвией.
Что касается молодых людей, которые только что закончили школу и, возможно, хотели бы учиться за границей или уехать за границу по другим причинам, то им Минобороны предложит вступить в Земессардзе или отложить службу на время.
Говоря о молодых людях, которые уже сейчас находятся за границей и которым скоро исполнится 18 лет, Пабрикс отметил, что в первый год призыва планируется привлечь в целом 1000 граждан Латвии независимо от их места жительства.
"Если мы посмотрим на это ежегодное число, то очевидно, что молодых людей за границей будет немного, и именно поэтому мы будем индивидуально оценивать вопрос о том, в какой стране находится человек, что он там делает или не делает. Давайте не забывать, что в 18 лет очень мало у кого есть кредиты или серьезная работа. Следовательно, здесь будет более индивидуальный подход", — подчеркнул министр.
Министр признал, что нет смысла призывать в армию человека, потерявшего связь с Латвией, потому что для государства важно, чтобы человек находился в Латвии в кризисной ситуации и чтобы он был доступен. В то же время Минобороны не хочет исключать этих молодых людей из службы гособороны, обещая максимальное равноправие.
"Я не думаю, что молодой человек, который живет в Лондоне, Вашингтоне, Берлине, лучше, чем молодой человек, который живет в Гулбене, Мадоне или Вентспилсе. Это было бы просто несправедливо, поэтому службу нужно применять ко всем, кому выпадет жребий", — сказал министр
Он добавил, что оборонное ведомство "попробует продумать" какие-то дополнительные бонусы для первых добровольцев, чтобы им было "немного интереснее" проходить службу первыми.