Пабрикс: Латвии нужна своя атомная электростанция

Латвия вместе с Эстонией должны построить свою атомную электростанцию, написал в Twitter министр обороны Латвии Артис Пабрикс.

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По мнению министра, в будущем энергетика Латвии должна опираться на три источника — ветер, солнце и атомную энергию. Какая-то часть можно оставить и на газ. Как считает Пабрикс, атомную электростанцию нужно строить вместе с эстонцами и привлечь специалистов и технологии из Швеции и Канады. Быстро это не получится, однако первый блок можно построить уже в 2028-2029 году.

Председатель правления эстонской энергокомпании Eesti Energia Хандо Сутерс в комментарии агентству LETA отметил, что Балтия не потребляет столько энергии, чтобы строить атомный реактор. По его словам, три балтийские страны в день потребляют в три раза меньше энергии, чем одна Финляндия. "Когда на рынке появятся маленькие реакторы, можно будет обсудить такой вариант, но сейчас таких технологий нет, работа над ними только ведется, и еще вопрос, сколько они будут стоить", — выразил сомнения он.

Недавно премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что режим Владимира Путина, начав войну с Украиной, за неделю сплотил ЕС и НАТО и дал огромный импульс для развития зеленой энергии. Теперь Латвия работает над укреплением энергетической независимости и поиском альтернативных источников газа.

Правительство уже концептуально договорилось о развитии ветропарков. Будет реализовываться программа поддержки отказа домов от газа и перехода на возобновляемые источники энергии.