Пабрикс: не стоит смеяться над теми, кто в начале ЧС бросился скупать гречку

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс в ходе презентации подготовленного для жителей страны буклета о действиях, которые следует предпринимать в первые 72 чрезвычайной ситуации любого вида, дал интервью газете Neatkarīgā rīta avīze, в котором рассказал, что и сам в начале пандемии Covid-19 закупился и гречкой, и овсяными хлопьями.

"Когда люди [в первые дни объявления в Латвии режима ЧС из-за распространения коронавируса] бросились покупать гречку, над ними смеялись. Когда люди хотели покупать защитные маски, над ними тоже смеялись", — рассказал ему журналист NRA.

"Кто смеялся?", — удивился Пабрикс.

"Многие, в том числе и политики. Когда люди, следуя указаниям в буклете, будут готовиться в этим 72 часам, над ними опять будут смеяться? О сумках выживания, гречке, туалетной бумаге?", — спросил журналист.

"Есть такое выражение — "хорошо смеется тот, кто смеется последним". Не стоит смеяться над желанием быть готовым, к стремлению понимать, что существуют угрозы. Это не признак страха. [..] Думаю, что важно быть подготовленным, так как кризисы были и будут. Когда пришел нынешний кризис, я тоже купил пачку гречки, пачку овсяных хлопьев, так как эти вещи не портятся. [..] Для меня эти вопросы являются существенными, и смеяться над ними столь же глупо, как курильщику смеяться над тем, кто занимается спортом. Смех тут определенно не к месту", — заявил министр обороны.

Пабрикс также отметил, что "если бы у вас в небольшом хозяйстве была бы подготовлена сумка на случай чрезвычайных ситуаций, а запасы уже были бы заготовлены, то, возможно, вы не поддались бы первой панике и не бежали в магазин скупать гречку, так как она уже была бы у вас дома".

"Возможно, у вас в сумке были бы респиратор или защитная маска. Подготовившись должным образом, вы уже заранее знаете, что не нужно поддаваться панике", — добавил политик.

Пабрикс предупредил латвийцев, что никто в мире не может предусмотреть все специфические кризисы. "Однако, когда наступит следующий — и когда-нибудь обязательно наступит — эта брошюра о выживании в течение 72 часов станет основой для действия. Ведомства же, в свою очередь, сумеют за очень короткое время сориентироваться и сообщить, чем именно следует дополнить этот план на первые 72 часа", — подчеркнул министр.

Как уже сообщалось, Министерство обороны Латвии выпустило информационный буклет о том, как жителям страны действовать в случае катастрофы, пандемии, военных действий и других чрезвычайных ситуаций. Основная цель рекомендаций — продержаться 72 часа, в течение которых оперативные службы и вооруженные силы должны восстановить критически важную инфраструктуру и организовать оказание помощи.

Авторы буклета исходят из предположения, что в случае чрезвычайной ситуации население страны может оказаться без электричества и связи, а магазины, бензоколонки и банкоматы могут прекратить работу. В таких условиях вступает в силу международно признанный принцип "72 часа" — это период, в течение которого человек должен быть в состоянии самостоятельно позаботиться о своем выживании.

Над рекомендациями работали специалисты Министерства обороны, Государственной пожарно-спасательной службы, Службы неотложной медицинской помощи, Госполиции, Погранохнаны и других оперативных служб. Буклет "Kак действовать в случае кризисной ситуации" доступен на трех языках — латышском, русском и английском.