Пабрикс не возражает против вакцины "Спутник V" в Латвии, если он будет зарегистрирован в ЕС
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Министр обороны Артис Пабрикс в целом не возражает против заказа и использования в Латвии российской вакцины от Covid-19 "Спутник V", если она будет зарегистрирована Европейским агентством лекарственных средств (ЕАЛС) и у Латвии будет потребность в дополнительных дозах вакцины.

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Министр заявил, что Латвия не должна никого дискриминировать в отношении покупки средств, необходимых для борьбы с пандемией, в зависимости от страны происхождения.

"Если ЕАЛС зарегистрирует российскую вакцину и нам потребуются дополнительные поставки, мы рассмотрим этот вопрос в правительстве. Как и с любыми вакцинами других производителей", - сказал Пабрикс.

Он напомнил о заявлении министра здравоохранения Даниэля Павлютса о том, что в настоящее время Латвия заказала вакцины у семи производителей, и ожидается, что с середины года будет доступно большое количество вакцин.

На вопрос агентства ЛЕТА о геополитических рисках министр ответил, что в прошлом году в начале пандемии Латвия закупила маски в Китае, поэтому теперь возникнет вопрос, почему Латвия не может покупать российскую вакцину.

"Но есть вопрос о регистрации, качестве и необходимости продукта. Я - один из тех политиков, кто считает, что товары в первую очередь должны закупаться у латвийских производителей. Если местные производители не производят такой продукт, тогда мы смотрим, доступны ли альтернативы у ближайших союзников. Я не буду возражать против закупки, если все стандарты и критерии будут соблюдены и нам нужна будет эта вакцина", - подчеркнул Пабрикс.

На прошлой неделе Павлютс заявил, что в случае, если ЕАЛС рекомендует одобрить российскую вакцину "Спутник V" для использования в Европейском союзе, возможность их приобретения и использования в Латвии также будет рассмотрена.

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LETA

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LETA

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"Спутник V" Коронавирус Артис Пабрикс Вакцинация
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