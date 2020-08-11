Пабрикс: Нестабильностью в Беларуси могут воспользоваться соседи

В лице Республики Беларусь Латвия хотела бы видеть проевропейского и дружественного соседа, заявил министр обороны Артис Пабрикс (Развитие/За) в интервью Latvijas Televīzija, отметив, что ни в коем случае не хотел бы, чтобы Беларусь стала провинцией России.

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Трудно представить, что в Беларуси власть может смениться мирным и демократическим путем, в результате которого у руля страны встал бы президент с проевропейскими ценностями, сказал Пабрикс. "Есть вероятность, что Россия такого не допустит. Мы видели пример Украины: когда произошла смена власти, Россия захватила Донбасс и Крым. В случае с Беларусью это может коснуться всей страны", — сказал министр.

По мнению Пабрикса, в интересах России — слабый Александр Лукашенко у власти, исполняющий то, что ему говорят. Пабрикс указал, что политика России в отношении Беларуси всегда была последовательной и сильной, а Европейский союз и Запад Белоруссией не особо интересовались — ситуация интересна нам, как соседям, но не "большой Европе". По его мнению, ситуация с Беларусью сложнее, чем с Украиной.

Вчера в своем Twitter Пабрикс написал, что сейчас очень много глаз следит за событиями в Беларуси и Латвии очень важны стабильность в соседней стране и ее независимость. В сегодняшнем интервью LTV Пабрикс прокомментировал свою публикацию: "Нестабильностью могут воспользоваться соседи". Прямого ответа на вопрос о том, что он имел в виду в твите, министра не дал, но отметил, что уже давно шла речь о том, что после Украины следующей может стать Беларусь.