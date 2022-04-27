Пабрикс: новая военная база может быть построена в любом из регионов Латвии

Министерство обороны рассматривает вопрос о том, где построить новую крупную военную базу в Латвии, и это может быть любой из регионов, заявил министр обороны Артис Пабрикс Латвийскому радио.

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Он не конкретизировал ни одного из вариантов, но отменил, что рассматриваются три места.

Новая военная база точно не будет находиться в Адажи, так как возможности этой территории исчерпаны.

При оценке места для строительства новой военной базы будет учитываться степень развития региона. "Если мы расширимся в одном из регионов Латвии, это даст дополнительные рабочие места и возможность для местных предпринимателей заниматься здесь бизнесом, поставками и прочим", — отметил министр.

На вопрос, рассматривает ли Минобороны возможность создания военной базы в Латгальском регионе, Пабрикс ответил, что не хочет дальше спекулировать на эту тему, так как это может быть любой регион. При этом важно, чтобы место имело достаточную инфраструктуру и солдатам не приходилось слишком много перемещаться из казарм на занятия, тренировки и обратно.