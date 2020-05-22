Пабрикс о выходе США из Договора по открытому небу: к сожалению, Россия нарушает и другие договоры

"Нарушения со стороны восточного соседа, к сожалению, в последнее время не являются чем-то необычным. Россия также нарушила Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, к тому же в одностороннем порядке заморозила свои обязательства по отношению к Договору о конвенциональных вооруженных силах в Европе", — прокомментировал ситуацию с выходом США из Договора по открытому небу. Соединенные Штаты винят в своем поступке Россию, отмечает LETA.

Пабрикс также добавил, что решение США по Договору по открытому небу не стало неожиданностью, так как "Минобороны Латвии проводило консультации с американскими коллегами, а Россию неоднократно призывали соблюдать выполнение Договора.

При этом, как подчеркнул Пабрикс, "несмотря на совершенные Россией нарушения, Латвия вместе со странами-союзниками честно выполняла условия Договора и готова продолжать выполнять их и впредь".

Договор по открытому небу был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов ОБСЕ. Договор, объединяющий в данное время 34 страны, позволяет его участникам совершать обзорные полеты самолетам, не несущим оружия, над территориями стран-участниц.

В четверг правительство США оповестило своих международных партнеров о том, что в течение шести месяцев выйдет из заключенного несколько десятилетий назад договора, обвинив Россию в неоднократном нарушении его условий. Как сообщает агентство Reuters, высокопоставленные американские чиновники, беседовавшие с небольшой группой журналистов и пожелавшие остаться неназванными, сказали, что решение было принято после продолжавшегося полгода анализа, который выявил неоднократные случаи отказа России от соблюдения условий договора.