Пабрикс отправится в море наблюдать за тем, как латвийские военные "чистят" воды от бомб Второй мировой
Foto: LETA

Министр обороны Артис Пабрикс и командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Леонид Калниньш сегодня посетят международные военно-морские учения Open Spirit 2020, которые проходят в Ирбенском проливе, сообщили в отделе прессы Минобороны.

Учения Open Spirit проводятся с 4 по 14 мая, их цель — очистить в Балтийском море судоходные маршруты и районы рыболовства от взрывоопасных предметов, сохранившихся с времен Первой и Второй мировых войн.

Учения проходят ежегодно в порядке ротации в одной из стран Балтии, и в этом году их организуют военно-морские силы Латвии.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

24

Source

LETA

Tags

Артис Пабрикс Аэропорт "Рига" Рига
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form