Пабрикс отправится в море наблюдать за тем, как латвийские военные "чистят" воды от бомб Второй мировой

Министр обороны Артис Пабрикс и командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Леонид Калниньш сегодня посетят международные военно-морские учения Open Spirit 2020, которые проходят в Ирбенском проливе, сообщили в отделе прессы Минобороны.

Учения Open Spirit проводятся с 4 по 14 мая, их цель — очистить в Балтийском море судоходные маршруты и районы рыболовства от взрывоопасных предметов, сохранившихся с времен Первой и Второй мировых войн.

Учения проходят ежегодно в порядке ротации в одной из стран Балтии, и в этом году их организуют военно-морские силы Латвии.