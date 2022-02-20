Пабрикс: пора вводить санкции против России
Foto: LETA

Пришла пора Западу реализовать первую очередь санкций против России, — заявил в соцсетях министр обороны Латвии Артис Пабрикс, комментируя события на Украине.

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Как поясняет политик, по его мнению, пора запускать новые санкционные механизмы, поскольку "в последние дни и часы Россия все чаще выступает в роли безжалостного агрессора".

Как сообщалось ранее, Россия сосредоточила более 150 000 военнослужащих у границ Украины. Президент США Джо Байден заявил в пятницу со ссылкой на разведданные, что президент России Владимир Путин принял решение о вторжении на Украину.

На исходе недели значительно ухудшилась ситуация на востоке Украины, где поддерживаемые Россией боевики предпринимают новые атаки.

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